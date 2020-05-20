В Бурятии нелегальные добытчики нефрита избежали наказания

Срок давности по уголовному делу вышел





Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово оставил без изменения приговор Советского суда Улан-Удэ по уголовному делу в отношении четверых горожан. Они были признаны виновными в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии с причинением крупного ущерба государству.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2001 году общество с ограниченной ответственностью получило лицензию на право поиска, разведки и добычи нефрита на участке недр Харгантинского месторождения в Закаменском районе. С сентября 2014 года решениями Федерального агентства по недропользованию Минприроды РФ действие лицензии приостановили, а затем прекратили. Однако директор компании и трое его рабочих до мая 2017 года продолжали добывать нефрит на данном участке. В результате государству был причинен ущерб на сумму 11,9 млн рублей.«Суд признал мужчин виновными и приговорил к штрафам. Осужденные освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. Судом апелляционной и кассационной инстанций приговор оставлен без изменения. Незаконно добытый нефрит изъят и обращен в доход государства», сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»