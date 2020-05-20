В Бурятии будут судить виновника лесного пожара

Мужчина поджег сухую траву, огонь перекинулся на лес





В Бурятии в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 261 УК РФ (повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2020 года мужчина, находясь на животноводческой стоянке, в сухую и ветреную погоду поджег траву на земельном участке, прилегающем к лесу. В результате огонь перекинулся на лесной массив. Пожар повредил лиственницу общим объемом 18 кубометров, ущерб составил 17 тысяч рублей. Его обвиняемый возместил.Фото: «Номер один»