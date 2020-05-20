В Бурятии поймали поджигателя дома в селе Гремячинск

Поджог совершил знакомый хозяина на почве личной неприязни





В Бурятии полицейские задержали поджигателя, по вине которого сгорел двухэтажный жилой дом в селе Гремячинск , принадлежащий 52-летнему жителю Улан-Удэ. Как выяснили оперативники, поджог совершил 33-летний житель Кабанского района, знакомый хозяина дома. Преступление совершено на почве личной неприязни.

Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленник в декабре 2018 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и преступление против личности. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении его под стражу.Напомним, пожар произошел днем 18 мая. В результате возгорания была повреждена крыша дома, изнутри жилище выгорело полностью, с мебелью и бытовой техникой. К счастью, обошлось без пострадавших. Ущерб от пожара еще устанавливается.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС