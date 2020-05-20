В Бурятии ищут сельчанина с позолоченным зубом

10 дней назад мужчина поехал в Улан-Удэ и пропал
В Бурятии полицейские разыскивают 36-летнего Дениса Фролова из поселка Саган-Нур Мухоршибирского района. 10 мая он уехал в Улан-Удэ, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: европейской внешности, на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост 165 см.
Особые приметы: позолоченный зуб на верхней челюсти, татуировка в виде кельтского узора на руке, татуировка скорпиона на ноге.
Был одет: куртка цвета хаки, джинсы синего цвета, кроссовки серые.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30143) 21-3-30, 8 (3012) 41-66-37 или 102 (112).
Фото: «Номер один»
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