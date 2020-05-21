Полиция опубликовала ориентировку на сбежавшего из больницы подростка

Найти беглеца до сих пор не удалось
В Бурятии полицейские продолжают розыск 17-летнего Олега Лобанева, который днем 17 мая ушел из больницы в Железнодорожном районе, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: европейской внешности, на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 181 см, шатен, глаза карие. Был одет: спортивный костюм темно-синего цвета с белыми лампасами, кроссовки.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом полицейские просят сообщить по телефонам: 8 (3012) 41-66-37, 8 (3012) 29-59-94, 8 (3012) 44-02-02 или 102 (112).
Напомним, несовершеннолетний находился под медицинским наблюдением в обсерваторе как прибывший в республику из другого региона страны. 17 мая у него появились симптомы ОРВИ и его перевели в инфекционный стационар. Однако из этого лечебного учреждения молодой человек сбежал.
Как сообщили вчера в Роспотребнадзоре Бурятии, два анализа на коронавирус, взятые у парня, показали отрицательный результат. Однако стопроцентную гарантию, что он не заражен опасной инфекцией, медики дать не могут.
Фото: «Номер один»
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