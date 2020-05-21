Полиция опубликовала ориентировку на сбежавшего из больницы подростка

Найти беглеца до сих пор не удалось





В Бурятии полицейские продолжают розыск 17-летнего Олега Лобанева, который днем 17 мая ушел из больницы в Железнодорожном районе, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: европейской внешности, на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 181 см, шатен, глаза карие. Был одет: спортивный костюм темно-синего цвета с белыми лампасами, кроссовки.



