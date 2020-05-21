В Бурятии иностранец кидал камни в медсестер обсерватора

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении иностранца, причастного к нападению на медсестер в обсерваторе в селе Сотниково. Дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Как сообщили в Следственом комитете, 16 мая в Бурятию из-за границы прибыл иностранец, который был помещен для наблюдения в обсерватор Детской республиканской клинической больницы в селе Сотниково. Спустя два дня, вечером 18 мая, 30-летний иностранец стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в лечебном учреждении, после чего начал угрожать медицинскому персоналу применением насилия. Реализуя угрозы, мужчина принялся кидать камни в сторону двух медсестер. Прибывшие полицейские усмирили мужчину, после его перевели в другой обсерватор на базе одной из гостиниц в Улан-Удэ.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательной базы», сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, это уже не первый дебош в обсерваторе в Бурятии. Так, 7 мая в Прибайкальском районе при водворении в обсерватор группы вахтовиков пьяный 44-летний житель Курумканского района вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и толкнул медсестру.
В связи с последним инцидентом власти Бурятии обещали усилить меры безопасности в обсерваторах. В них уже установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. Дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка будут осуществлять полицейские.
Фото: «Номер один»
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