В Бурятии иностранец кидал камни в медсестер обсерватора

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении иностранца, причастного к нападению на медсестер в обсерваторе в селе Сотниково. Дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).