В Улан-Удэ мужчина снял деньги с чужой карты

Горожанин нашел на улице кошелек, карту и записку с пин-кодом

Полицейские Улан-Удэ распространили ориентировку на мужчину, который снял деньги с чужой карты.

- 5 мая неизвестный снял денежные средства в одном из банкоматов города, используя утерянную банковскую карту. Владелица потеряла кошелек на улице. В кошельке, помимо карты, находилась записка с пин-кодом. Ущерб составил 11 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В совершении преступления подозревается мужчина европейской внешности, на вид 35 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения.

Был одет в куртку черного цвета, джинсы серого цвета, ботинки черные.

При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(914)052-38-44, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).

МВД Бурятии призывает жителей республики быть внимательными к сохранности своего имущества и не хранить пин-коды вместе с банковскими картами.