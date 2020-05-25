Жителю Бурятии ограничили свободу за поддельные водительские права

Липовый документ мужчина купил в интернете
Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 327 УК РФ (хранение и использование заведомо поддельного документа).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2019 года мужчина купил в интернете поддельное водительское удостоверение на свое имя. В декабре прошлого года, когда его автомобиль остановили инспекторы ГИБДД, подсудимый предъявил полицейским подделку и был разоблачен.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы.
Фото: «Номер один»
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