Жителю Бурятии ограничили свободу за поддельные водительские права

Липовый документ мужчина купил в интернете





Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 327 УК РФ (хранение и использование заведомо поддельного документа).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2019 года мужчина купил в интернете поддельное водительское удостоверение на свое имя. В декабре прошлого года, когда его автомобиль остановили инспекторы ГИБДД, подсудимый предъявил полицейским подделку и был разоблачен.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы.Фото: «Номер один»