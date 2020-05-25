В Бурятии любители пьяной ночной езды оказались в больнице

Водитель «шестерки» не справился с управлением







ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье на автодороге «Новоильинск – Мухор Тала» в Заиграевском районе. 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель и 21-летняя девушка-пассажир автомобиля получили травмы различной степени тяжести.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, оба пострадавших находились в состоянии опьянения. Водитель, к тому же, ранее был лишен прав.Фото: ГИБДД Бурятии