Жительнице Бурятии ужесточили наказание за убийство

Суд согласился с прокуратурой и «накинул» женщине еще полгода колонии





В январе этого года Прибайкальский райсуд признал жительницу села Ильинка виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека). Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, гособвинитель не согласился с квалификацией действий осужденной и назначенным наказанием и обжаловал приговор в Верховном суде республики.Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы прокурора о том, что осужденная, нанося удары ножом по телу потерпевшего, действовала умышленно, с целью причинения ему смерти. Верховный суд республики отменил приговор районного суда и вынес новый приговор, квалифицировав действия виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По новому приговору женщина получила уже 6,5 лет колонии.Фото: «Номер один»