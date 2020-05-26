В Улан-Удэ умер раненый мужчина, которого прохожие приняли за пьяницу

Пострадавший скончался прямо на улице, так и не дождавшись помощи





Утром 25 мая на одной из улиц на территории коллективного сада «Набережный» в Улан-Удэ прохожие обнаружили тело 47-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 47-летнего местного жителя - дальнего родственника покойного, с которым они вместе проживали в дачном домике и перед происшествием употребляли спиртное. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 24 мая с утра мужчины вместе употребляли спиртные напитки. Вечером после застолья между ними из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый схватил топор и обухом с силой нанес несколько ударов по голове собутыльника. Потерпевший, спасаясь, выбежал из дома, дошел до соседней улицы, где упал и потерял сознание. Многие местные жители, проходя мимо, видели его, слышали хрипы, но никто не подошел и не оказал помощь, считая, что мужчина просто пьян. Под утро потерпевший скончался.В настоящее время задержанному мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу.Фото: Следственный комитет Бурятии