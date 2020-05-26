В Улан-Удэ пожар уничтожил крышу многоквартирного дома

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Пищевая в Улан-Удэ поступило в пожарно-спасательную службу в двенадцатом часу ночи 25 мая. На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем были охвачены крыша дома и веранда. Жильцы эвакуировались самостоятельно.
В течение часа пожар ликвидировали. Огнем уничтожена крыша дома на площади 300 кв.м. и пристроенная веранда. Пострадавших нет.
- Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Точную причину установят специалисты Испытательной пожарной лаборатории, - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
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