В Бурятии дебошира из обсерватора оштрафовали на 16 тысяч рублей

Мужчину привлекли к ответственности по двум статьям КоАП





23 мая на выходе из обсерватора в Прибайкальском районе полицейские встретили выписавшегося вахтовика, который устроил в учреждении пьяный дебош. В отношении мужчины составили административные протоколы . В тот же день районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Вахтовика оштрафовали на 15 тысяч и 1,5 тысяч рублей соответственно, сообщили в МВД Бурятии.





45-летний житель Бурятии, уроженец Иволгинского района, 9 мая прибыл из Якутии, где находился на заработках, и был помещен в обсерватор на базе детского оздоровительного санаторного лагеря «Байкальский Бор» в селе Ярцы. Ему было предписано находится там с 9-22 мая.

По словам нарушителя, спиртное он попросил купить незнакомца, находившегося рядом с оградой обсерватора. От освидетельствования на состояние опьянения пациент отказался.



Напомним, в обсерваторах Бурятии произошло еще два инцидента. Так, 7 мая в Прибайкальском районе при водворении в обсерватор группы вахтовиков пьяный 44-летний житель Курумканского района вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью Напомним, в обсерваторах Бурятии произошло еще два инцидента. Так, 7 мая в Прибайкальском районе при водворении в обсерватор группы вахтовиков пьяный 44-летний житель Курумканского района вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и толкнул медсестру . А вечером 18 мая дебош в обсерваторе Детской республиканской клинической больницы в селе Сотниково устроил 30-летний иностранец. Мужчина стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в лечебном учреждении, после чего начал угрожать медицинскому персоналу применением насилия и кидать камни в сторону медсестер. Прибывшие полицейские усмирили мужчину, после его перевели в другой обсерватор на базе одной из гостиниц в Улан-Удэ. Позже Следственный комитет Бурятии возбудил в отношении иностранца уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

15 мая мужчина самовольно покинул место изоляции: спустился с балкона второго этажа и отправился гулять по территории, прилегающей к учреждению.Позже пьяного мужчину задержали полицейские, несущие охрану общественного порядка на территории обсерватора, препроводили в учреждение и передали медикам. При этом нетрезвый гражданин выражался нецензурной бранью, мешал работе медиков, а на неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировал. Лишь после ряда замечаний, мужчина, наконец, успокоился и вернулся в комнату изоляции.Фото: МВД Бурятии