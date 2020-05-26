В Бурятии дети спалили жилой дом

Два соседних дома едва не сгорели





Крупный пожар произошел в селе Никольск Мухоршибирского района Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, из-за значительного удаления пожарной части первой на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда. К этому моменту горел жилой дом и надворные постройки, существовала угроза перехода огня на соседние дома и постройки.

Добровольные пожарные сдерживали огонь до прибытия основных сил пожарной охраны, тушение огня осложнялось порывистым ветром.В результате пожара пострадали три соседствующие домохозяйства: уничтожен жилой дом, надворные постройки, повреждена стена двухквартирного дома, но основные конструкции здания не пострадали. Также пожарные не допустили перехода огня на два жилых дома. Жильцы сгоревшего дома размещены у родственников.Предположительно, причиной возгорания стала шалость детей с огнем.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС