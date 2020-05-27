В Бурятии сожительница агрессивного мужчины дала ложные показания в суде

В отношении женщины возбудили уголовное дело





В июле 2019 года житель Селенгинского района был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, на суде свидетельница, являвшаяся сожительницей подсудимого, изменила показания, которые давала в ходе дознания. После изучения судом всех представленных стороной обвинения доказательств, вина подсудимого была установлена, а показания свидетельницы отвергнуты и сочтены надуманными.После этого прокуратура инициировало проведение доследственной проверки, по итогам которой в отношении лжесвидетельницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде). В настоящее время по делу ведется следствие.Фото: «Номер один»