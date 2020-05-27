В Бурятии пьяная девушка на «Тойоте» протаранила забор

В отличие от забора, виновница аварии серьезно не пострадала





ДТП произошло утром 26 мая на ул. Комсомольская села Сосново-Озерское. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 23-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в забор.

В результате аварии девушка получила травму, после осмотра медиками ее отпустили домой. Освидетельствование показало, что она была пьяна.





Еще одно пьяное ДТП произошло в Кяхтинском районе. Там 44-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший со стороны Усть-Кяхты в направлении села Хоронхой, не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы и попали в больницу.





Фото: ГИБДД Бурятии