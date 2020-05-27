В Бурятии едва не сгорел райцентр

Причиной крупного пожара в Таксимо стал перехлест проводов на ЛЭП





26 мая совместными усилиями пожарных, работников лесхоза и администрации Муйского района удалось ликвидировать крупное возгорание травы и мусора в поселке Таксимо, угрожавшее переходом огня на населенный пункт.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, из-за порывистого ветра произошел перехлест проводов линии электропередач, приведший к короткому замыканию. Искры посыпались на сухую траву, огонь начал быстро распространятся на большой площади, угрожая находившимся рядом строениям.







«Благодаря слаженным действиям огнеборцев, лесников и администрации поселка загорание сухой травы и мусора было оперативно ликвидировано на площади 1000 кв.метров», сообщили в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС