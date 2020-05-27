В деле о смертельном ДТП с полицейским вскрылись шокирующие подробности

Родственники погибшего считают, что расследование волокитят и подтасовывают





Прошло сорок дней со дня гибели в Бурятии 28-летнего Дмитрия Сергеева. А его родные по сей день не знают, при каких обстоятельствах случилось смертельное ДТП. Они подозревают, что это дело волокитят и подтасовывают, защищая предполагаемого виновника аварии — полицейского.

Дмитрий — единственный сын Ольги и Павла Сергеевых. После окончания университета он уехал работать в другой город. Но на период самоизоляции вернулся домой, в Гусиноозерск. Ровно неделю пробыл дома, после чего случилась эта трагедия.— В субботу, перед вербным воскресеньем, всей семьей поехали к бабушке. В десятом часу вечера мы с мужем уехали домой, а Дима остался. Захотел истопить баньку, позвать друзей на шашлык. Мы только успели приехать домой, принять душ, как раздался телефонный звонок. Бабушка тревожилась: говорит, костер горит, мангал стоит, пиво неоткрытое. Дима вышел, сказав, что на пять минут, и пропал, — вспоминает тот страшный вечер Ольга Сергеева.Все еще думая, что это просто маленькое недоразумение, Ольга позвонила другу сына Алдару. На той стороне провода парень, рыдая, сообщил то, что мать ожидала услышать меньше всего: «Дима в хирургии».Родители бросились в больницу. Но к сыну их не пустили.— В больнице стояла охрана, полицейский не дал пройти к сыну в хирургическое отделение. Там же увидели какого­то парня, лежавшего на каталке, от него сильно разило перегаром, на лбу здоровенная шишка. Он меня узнал, вспомнил события 15-­летней давности. Городок то у нас маленький. Тогда я еще не знала, кто это, если бы знала, убила бы его там же, — говорит мать Дмитрия. — Я всех спрашивала, что случилось с моим сыном? Никто ничего не знал, меня не пускали к нему. Через минут двадцать вышла медсестра, сказав: «Ваш сын ушел». Я ничего не поняла, говорю: «Куда ушел?». Она отвечает: «Он умер».Дальнейшие события Ольга помнит смутно. Она закричала от ужаса, потом упала, потеряв сознание. Когда чуть-­чуть отошла, снова стала проситься к сыну, хотела увидеть его, но ее вновь не пустили. В течение трех дней семье не показывали умершего. А когда родители увидели своего единственного сына в гробу, то ужаснулись: голова, все тело парня были разбиты.Что произошло в тот период, пока мама оставила сына с его друзьями, Ольге потом пришлось воссоздавать буквально по крупицам. Дима договорился с друзьями, что пожарит шашлык, они попарятся в бане. Но сначала нужно было отвезти одного из его друзей — Алдара — на работу. К слову, Алдар занимает руководящий пост в местном отделе полиции. Непонятно, почему Дима не сел в свой «Форд», а в другой автомобиль — «Лада Гранта». Это служебный автомобиль, принадлежащий МВД по РБ, и управлял им 23-летний сотрудник уголовного розыска Гусиноозерского отдела полиции Алексей Семин.После того как Алдара подвезли на работу, Дмитрий должен был вернуться домой. И вот здесь появляются вопросы без ответов. Непонятно, по какой причине, но почти незнакомые друг с другом молодые люди направились не обратно домой, к горящему костру, а поехали через весь город к горе Убиенной. Там у ее подножия и произошло страшное столкновение, стоившее жизни Дмитрию. Как впоследствии скажут врачи, в этом ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью.Опять-таки непонятно, почему на широкой, пустынной в вечернее время дороге, где легко могли бы разъехаться четыре машины, водитель Семин повел себя неадекватно. Об этом позже расскажет водитель «Тойоты Камри», двигавшейся навстречу «Ладе Гранта».— Водитель «Тойты» рассказывал, что увидел, как на него мчится автомобиль. Водитель «Лады Гранта» явно вел себя неадекватно, странно вихлял. Тогда водитель «Камри» притормозил, снизив скорость до минимальной, прижался к правой стороне обочины и крикнул своей жене и детям, чтобы они крепко держались. В этот момент произошел удар, — рассказывает Ольга.Странно, но при столкновении самый сильный удар пришелся по правой стороне «Лады Гранта», именно там, где на пассажирском сиденье сидел Дима. По предположениям Ольги и пока еще неофициальным версиям автоэкспертов, водитель «Лады Гранта», скорее всего, увидев, что столкновения не избежать, успел развернуть свой автомобиль так, чтобы уберечься от гибели. Если эта версия окажется правдой, то инстинкт самосохранения и задумка горе-шумахера вполне себя оправдала. Со стороны водителя даже не разбилось лобовое стекло, он получил шишку на лбу и перелом руки и сейчас чувствует себя прекрасно. В то время как его пассажир — Дмитрий — шанса на то, чтобы выжить при таком ударе, уже не имел.К слову, отметим, что свидетель ДТП — водитель «Тойоты Камри» — сказал, что почувствовал запах алкоголя от водителя Семина. И его пассажиры, жена и двое детей, также подтвердили это. Однако позже в материалах дела появится информация о том, что Семин был трезв, в его крови якобы зафиксировано ноль промилле. В то время как в крови Димы обнаружен алкоголь, хоть и в незначительном количестве.И только теперь мать Димы поняла, с кем она разговаривала в больнице, когда пыталась прорваться к своему сыну. Тот самый парень с шишкой, от которого так разило спиртным, оказался виновником гибели ее сына.Дальше — больше. Выяснилось, что водитель ведомственного полицейского автомобиля не имеет водительских прав. Как ему без прав могли доверить управление служебным автомобилем?Через две недели после смерти сына Ольга Сергеева начала требовать ответов на ее вопросы. И однажды услышала обескуражившую ее версию.— Я пошла к прокурору района, спросила его, почему никто не ответил за то, что моего ребенка лишили жизни. А он мне говорит, что сейчас речь идет уже о том, что за рулем был ваш сын, а не Семин. И дело возбудят, вероятно, именно на Диму.От такой новости Ольга была в шоке.— Мне так и говорили, возбудим дело на вашего сына, а потом сразу закроем. Я говорю, что не позволю очернить ребенка. Он и при жизни был честным человеком, и после его смерти его уголовником делать не буду. Я ходила каждый день к следователям, они только отмахивались. Нет результатов экспертиз, ничего нет.Оставшись наедине со своим горем, женщина не знала, что ей делать. Адвокат Виктор Лапердин вызвался помочь, он объяснил, как и куда Ольге нужно направить жалобы. Первая ушла председателю СК РФ Александру Бастрыкину, вторая — в управление собственной безопасности МВД по РФ. В скором времени ее жалобы рассмотрели и отправили по соответствующим инстанциям обратно в Бурятию, только теперь уже с другой резолюцией.— Видимо, там быстро поняли и разобрались даже без автоэкспертиз, что мой сын не мог быть за рулем, это видно даже по фото. Теперь в полиции так рьяно эту версию не обсуждают. Я уверена, если бы не мое обращение к Бастрыкину, то вину повесили бы на сына, а уголовное дело тихо закрыли, — считает Ольга.Теперь Ольга Сергеева и адвокат Виктор Лапердин вместе пытаются добиться правды. И оба осознают — дело расследуется весьма странно.— Там, где случилось ДТП, на федеральной трассе стоят две камеры. Как нам сказали, они как будто бы почему-то обе не работали в тот момент. А Семин якобы потерял память и молчит об обстоятельствах ДТП. Правду знает только Дима, но его нет. В больнице все молчат. Некоторые свидетели меняют показания. Возможно, из­за давления. Многое из того, что запрашиваем, нам не предоставляют. Я понимаю, что тайна следствия, но здесь вообще тишина. Стоит мне что-то сообщить следствию, и я вижу, что информация мгновенно передается куда нужно, а показания меняются в другую сторону, то есть в этом случае умозаключение о тайне следствия почему­то уже не работает, — недоумевает Ольга.Адвокат Виктор Лапердин согласен, что странностей в этом деле немало.— Почему в МВД взяли на работу водителя без прав? Зачем менялись номера на машине? Сразу после аварии на место ДТП приехали люди и поменяли номера. «Родные» потом оказались в багажнике машины, а «новые» прямо там прикрутили к автомобилю. Свидетель ДТП, водитель «Тойоты», успел сфотографировать, какие номера были изначально на автомобиле. Странно и то, что на схеме ДТП почему­-то не отражено, где находились Семин и тело Сергеева после столкновения. А это нужно было сделать обязательно. Непонятно, почему в крови водителя не оказалось следов алкоголя, хотя есть свидетели, подтверждающие наличие запаха перегара. Если с кровью так произошло, то есть ли вероятность, что и другие факты могут подтасовать? — вопрошает Лапердин.Тем временем Семин по-прежнему числится работником МВД, сейчас он находится на больничном. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264. То есть по факту ДТП со смертельным исходом, в котором водитель был трезв. Понятно, что при такой формулировке Семина ждет минимальное и самое легкое наказание вроде условного срока. Адвокат Виктор Лапердин считает, что в данном случае нужно возбудить дело по ч. 4 ст. 264 УК. То есть ДТП, совершенное нетрезвым водителем. Понятно, что в этом случае наказание Семина может быть более жестким.Мать погибшего неоднократно обращалась в управление собственной безопасности при МВД Бурятии с просьбой предоставить ей распечатку звонков сына в тот вечер. Ей важно узнать и понять, с кем он общался тогда, что привело его к горе Убиенной. Просила Ольга и о том, чтобы фигуранты дела, в том числе Семин, прошли исследования на полиграфе. Было бы нелишним проверить на детекторе лжи и свидетелей, то и дело меняющих свои показания. Но ее просьбы так и остались неуслышанными.Сейчас Ольга Сергеева хочет только одного — справедливости.— Задача матери — наказать виновного. Он должен понести реальное наказание за то, что сделал, а не гулять спокойно по городу. Семин, по сути, убил моего сына и, отряхнувшись, как ни в чем не бывало живет дальше. Там, где замешаны погоны, трудно доказать правду, но я буду добиваться справедливости.К слову, последствия от неадекватного вождения автомобиля могли быть еще страшнее. Ведь если бы водитель «Тойоты Камри» не отреагировал правильно, вполне возможно, что и его семья могла оказаться под смертельной угрозой.«Гусиноозерским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 23-­летнего сотрудника уголовного розыска местного отдела полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).По версии следствия, 11 апреля 2020 года около 23 часов полицейский на служебном автомобиле «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП 28-летний местный житель — пассажир служебного автомобиля — вылетел из салона через разбившееся боковое стекло и от полученных повреждений скончался. Что касается вопроса, был ли полицейский пьян в момент ДТП, это будет установлено по результатам экспертизы.В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые криминалистические, медицинские, автотехническая и генотипоскопическая экспертизы. Проводится весь комплекс других следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы».Василиса Шишкина, «Номер один».Имена и фамилии героев статьи изменены по их просьбе