В Улан-Удэ водителя «Истаны» с инсультом приняли за пьяного

Мужчину отвезли в реанимацию БСМП





Вечером 21 мая в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ пьяный водитель автомобиля «Истана» съехал с дороги. На место происшествия выехал экипаж ДПС.

Автоинспекторы вызвали бригаду скорой и передали гражданина врачам. У водителя был диагностирован инсульт, в настоящее время он находится в реанимации БСМП. Сотрудники Госавтоинспекции дождались родственников мужчины, которым передали его автомобиль и личные вещи.





На месте полицейские поняли, что 67-летний мужчина не пьян. Его поведение свидетельствовало о том, что он нуждается в медицинской помощи.Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными и обращать внимание на подобные факты. Неадекватное поведение в некоторых случаях может сигнализировать о том, что гражданину требуется медицинская помощь.Также сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям учитывать состояние своего здоровья перед тем, как садиться за руль. Если вы чувствуете недомогание, отложите поездку. Если вам стало плохо по пути следования, незамедлительно остановитесь и попросите помощи у окружающих.Фото: «Номер один», МВД Бурятии