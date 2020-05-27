В Улан-Удэ после продажи машины исчез мужчина, приехавший из другого региона

Он не выходит на связь с родственниками уже два месяца





Следственный комитет Бурятии проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 48-летнего мужчины, приехавшего из другого региона. В рамках проверки ведутся следственно-поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины и выяснение обстоятельств его исчезновения.

Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост около 190 см., полного телосложения, волосы короткие каштанового цвета с проседью, лицо прямоугольное, смуглое, глаза зеленые, нос большой, речь ясная. Особые приметы: на левой руке предплечье татуировка в виде дракона.







Был одет: кроссовки тканевые красного цвета, куртка с капюшоном без меха длинной чуть ниже пояса, зеленая футболка, джинсы синего цвета с ремнем темного оттенка, носки черного цвета. При себе имел: паспорт гражданина РФ, мобильный телефон марки «Хонор 9 Pro».



Как сообщили в пресс-службе ведомства, 25 февраля мужчина на автомобиле марки «Ниссан Альмеро» выехал из города Тында Амурской области. По пути он отключил свой мобильный телефон и перестал выходить на связь. 27 февраля водитель прибыл в Улан-Удэ, где продал автомобиль местному жителю за 110 тысяч рублей. С 28 февраля по 1 марта мужчина проживал в арендованной квартире на ул. Революции 1905 года, 42, после чего оттуда съехал и убыл в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, с родственниками на связь мужчина не выходит.Сведения о пропавшем: Дриг Борис Викторович, 22.09.1971 года рождения.Следователи просят всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Дрига или обстоятельствах его исчезновения, позвонить в органы внутренних дел или следственный отдел по Железнодорожному району по телефонам: 02 (102), 8 (3012) 44-49-01.Фото: «Номер один»