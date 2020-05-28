28.05.2020
В Бурятии «Лэнд Крузер» смял «Оку»

В Бурятии «Лэнд Крузер» смял «Оку»

Одна женщина погибла, еще два человека ранены

Трагическое ДТП произошло 27 мая в Джидинском районе Бурятии на перекрестке в направлениях Белоозерск - Петропавловка и Улан-Удэ - Петропавловка. ⠀

- В 14.00 на 91-м км региональной трассы Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск произошло ДТП с участием автомобилей «Лэнд Крузер» и «Ока». Пассажирка «Оки» - 56-летняя женщина - скончалась на месте. Водитель «Оки» и еще одна 36-летняя женщина-пассажир получили травмы разной степени тяжести. Водитель «Лэнд Крузер» не получил травм, - сообщили «Номер один» в ГИБДД Бурятии.

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Трагическое ДТП произошло сегодня в Джидинском районе на перекрестке в направлениях Белоозерск - Петропавловка и Улан-Удэ - Петропавловка. ⠀ ⠀ - Сегодня в 14.00 на 91 км региональной трассы Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск произошло ДТП с участием автомобилей «Лэнд Крузер» и «Ока». ⠀ ⠀ Пассажир «Оки» 56-летняя женщина скончалась на месте. Водитель «Оки» и еще одна женщина-пассажир 36 лет получили травмы разной степени тяжести. ⠀ ⠀ Водитель «Лэнд Крузер» не получил травм, - сообщили «Номер один» в ГИБДД.

Публикация от Номер один (@nomer_odin_news)



Фото: скриншот видео
ДТП
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