В Бурятии «Лэнд Крузер» смял «Оку»

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Трагическое ДТП произошло сегодня в Джидинском районе на перекрестке в направлениях Белоозерск - Петропавловка и Улан-Удэ - Петропавловка. ⠀ ⠀ - Сегодня в 14.00 на 91 км региональной трассы Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск произошло ДТП с участием автомобилей «Лэнд Крузер» и «Ока». ⠀ ⠀ Пассажир «Оки» 56-летняя женщина скончалась на месте. Водитель «Оки» и еще одна женщина-пассажир 36 лет получили травмы разной степени тяжести. ⠀ ⠀ Водитель «Лэнд Крузер» не получил травм, - сообщили «Номер один» в ГИБДД.