В Улан-Удэ молодой горожанин украл инструменты из припаркованных автомобилей

Вор разбивал в машинах стекла и проникал внутрь





В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в краже имущества из автомобилей.

Как сообщили в МВД Бурятии, ночью 26 мая неработающий, ранее не судимый 20-летний горожанин заметил во дворе многоквартирного дома на улице Жердева припаркованные автомобили. Разбив стекло, он проник в одну из машин и похитил бензопилу, шуруповерт, набор инструментов и куртку. Затем аналогичным образом совершил кражу бензопилы из другой иномарки.Похищенное имущество злоумышленник спрятал в близлежащих кустах и за несколько раз перенес часть к себе в квартиру, в которой проживал неподалеку от места преступления. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.Полицейскими у молодого человека изъяты шуруповерт и бензопилы. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».Фото: «Номер один»