Жителя Улан-Удэ избили и ограбили собутыльники

У мужчины из квартиры вынесли два телевизора





Ночью в Октябрьском районе Улан-Удэ компания молодых людей во дворе жилого дома распивала спиртное. Во время распития между собутыльниками произошел конфликт, переросший в драку, после которой один из мужчин направился к себе домой. Он проживал в этом же доме.

Однако уже у квартиры, когда потерпевший открывал дверь, его настигли недавние собутыльники. Злоумышленники нанесли хозяину побои, а затем похитили из квартиры ценные вещи, в том числе два телевизора. Потерпевший обратился в полицию.Получив сообщение о преступлении, ближайшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии приступила к отработке прилегающей территории. Возле одного из круглосуточных магазинов росгвардейцы заметили молодых людей, которые при виде патруля бросились бежать. В ходе непродолжительной погони росгвардейцы и сотрудники патрульно-постовой службы МВД Бурятии задержали подозреваемых и доставили их в полицию. Там их опознал потерпевший.Злоумышленники рассказали, где лежат похищенные вещи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии