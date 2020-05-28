В Улан-Удэ известного автоюриста снова подозревают в обмане на крупную сумму

Потерпевший намерен добиться возбуждения уголовного дела





В редакцию «Номер один» обратился рабочий одного из крупных предприятий Улан-Удэ Евгений Песчерков. По его словам, представлявший его интересы перед страховщиками директор ООО «Байкал-партнер» Сергей Итыгилов в марте этого года забрал полмиллиона рублей - страховую выплату по тяжкому ДТП. После чего исчез из поля зрения доверителя, не отвечая на звонки.