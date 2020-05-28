В Улан-Удэ известного автоюриста снова подозревают в обмане на крупную сумму

Потерпевший намерен добиться возбуждения уголовного дела
В редакцию «Номер один» обратился рабочий одного из крупных предприятий Улан-Удэ Евгений Песчерков. По его словам, представлявший его интересы перед страховщиками директор ООО «Байкал-партнер» Сергей Итыгилов в марте этого года забрал полмиллиона рублей - страховую выплату по тяжкому ДТП. После чего исчез из поля зрения доверителя, не отвечая на звонки.
Скандальность ситуации в том, что накануне вывода чужих денег на свой личный счет г-н Итыгилов уже обвинялся в серийных мошенничествах и до сих пор находится под следствием, хоть и вышел из под стражи под подписку о невыезде. Как мы уже сообщали, автоюрист проходит по уголовному делу по махинациям со страховками, где также фигурируют бывшие сотрудники ГИБДД МВД по РБ.
Сомнительный партнер
30 сентября 2017 года Евгений Песчерков в качестве пассажира ехал на машине «Тойота-Премио» из Улан-Удэ по трассе в Прибайкальском районе. За рулем был его хороший знакомый. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с цементовозом. К счастью, оба остались живы, но с многочисленными переломами им пришлось долгое время пролежать в больнице.
Поскольку у водителя «Тойоты-Премио» в крови был обнаружен алкоголь, отдел МВД РФ по Прибайкальскому району возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ.
- Следователь, которая вела дело, сообщила мне, что я могу возместить у страховой компании вред по ОСАГО, и дала мне визитку ООО «Байкал-партнер», - рассказывает пострадавший. - Якобы эта фирма много дел ведет в районе по крупным ДТП и большие деньги через них получают. По совету следователя я созвонился с Сергеем Итыгиловым, и он приехал в Ильинку. Я спросил его про договор на юридическое обслуживание, он ответил, что с собой его нет. Причем особо напирал на то, что самое важное - это дать ему доверенность на представление моих интересов в СК «СОГАЗ» по данному делу. Чтобы побыстрее начать взыскание суммы со страховой компании.
По словам Песчеркова, директор фирмы заверил, что он быстро оформит все документы, а сумма взыскания его обрадует. Потом, когда страховщики заплатят ущерб, фирма возьмет лишь стандартный процент за работу. Таким образом, и Итыгилов, и следователь полиции убедили, что он надежный партнер, которому можно доверять. Песчерков оформил на юриста нотариальную доверенность на представление интересов по данному делу с получением денежных средств. Позже автоюрист позвонил снова и попросил передать ему справки из больницы и другие материалы. После передачи документов автоюриста Песчерков больше не видел.
Пострадавший признался, что не держал выплату страховки на контроле. Думал, что там небольшая сумма. Но когда в 2019 году он начал звонить Итыгилову, все телефоны того были выключены. Забегая вперед скажем, что в 2019 году юрист был вне зоны доступа - находился в СИЗО, а затем под домашним арестом по другому делу.
Лишь в начале мая 2020 года Песчерков случайно узнал размер положенного ему возмещения и то случайно. Его друг и виновник ДТП пожаловался ему, что на него подан иск на 465 тыс. рублей. По словам водителя, страховая компания («СОГАЗ») уже выплатила Песчеркову ущерб по ДТП. После чего подала иск на водителя в порядке регресса на взыскание уже выплаченной суммы.
- Я очень удивился, что мне полагается такая большая сумма, и поехал в «СОГАЗ» за деньгами, - продолжает пострадавший. - Но там сказали, что деньги не получу, поскольку они у Итыгилова. Я снова начал звонить по телефонам Итыгилова, но безрезультатно, а его офис на ул. Трубачеева закрыт.
Страхуйся, кто может
Выяснилось, что еще 3 марта 2020 года АО «СОГАЗ» перечислило 465 тыс. рублей в банк АТБ на лицевой счет Сергея Итыгилова после написания им заявления о перечислении денег по доверенности. Итыгилов почти сразу же снял деньги Песчеркова и, судя по всему, потратил. Добавим, что служба безопасности страховой компании почему-то не возражала против перечисления денег автоюристу, мягко говоря, с неоднозначной репутацией, уже обвиняемому в махинациях со страховками. Что, согласитесь, трудно скрыть в профессиональной среде страховщиков.
Тем более, что в СМИ уже звучал комментарий пресс-секретаря СУ СК РФ по Бурятии Дмитрия Столярова о том, что сейчас «расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации (ООО «Байкал-партнер». – Прим. ред.) и его пятерых соучастников. Последние, по версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы, действуя организованной группой, совершили мошенничества в сфере страхования посредством инсценировки ДТП. В том числе путем передачи взяток сотрудникам Госавтоинспекции. Всего инкриминируется 35 эпизодов хищения средств страховых компаний».
В связи с этим возникает вопрос, почему служба безопасности страховой компании, зная о нашумевшем расследовании страховых махинаций, тем не менее, дала согласие на перевод выплаты пострадавшего Итыгилову? Ведь, казалось бы, чего проще - взять телефон Песчеркова из дела и поинтересоваться, что такой-то человек с весьма интересной репутацией собирается ваши полмиллиона рублей забрать, что будете делать?
Можно не сомневаться, в тот же день Песчерков аннулировал бы нотариальную доверенность и сам получил в банке свои деньги за ущерб.
Таким образом, возникла вопиющая ситуация. Пока Итыгилов сидел в СИЗО и под домашним арестом, у него не было физического доступа к деньгам Песчеркова. Но как только весной 2020 года суд выпустил обвиняемого из-под домашнего ареста, то последний тут же воспользовался свободой для создания проблем своему клиенту. Хотя в Следкоме считают, что изоляция Итыгилова на тот момент уже не была необходимой.
- Сейчас производство по делу продолжается и находится в завершающей стадии, причем на начальном этапе расследования в отношении ряда фигурантов избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей или в виде домашнего ареста, - сообщил пресс-секретарь СУ СКРФ по Бурятии Дмитрий Столяров. - В частности, обвиняемый Итыгилов С.А. содержался под стражей и затем под домашним арестом в общей сложности 12 месяцев. За это время по уголовному делу собрана необходимая доказательная база. В связи с этим основания для дальнейшего содержания обвиняемого под домашним арестом отпали. И в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией.
Деньги на адвоката
Судя по всему, без малого полмиллиона рублей своего клиента могут понадобиться автоюристу на адвокатов. Которые наверняка постараются облегчить судьбу Итыгилова и выйти ему из судебной передряги с минимальными потерями (с условным сроком, например).
Дело в том, что по имеющейся в «Номер один» информации, юрист заключил со следствием так называемую сделку, где дал признательные показания и выступил в качестве свидетеля по делу о страховых махинациях, по которому проходят сотрудники ГИБДД. Их подозревают в составлении протоколов по фиктивным ДТП («автоподставы»). Так что г-ну Итыгилову, судя по всему, уготовлена особая роль в предстоящем процессе над гаишниками.
Однако как-то слишком много жалоб и заявлений тянется за самим автоюристом. «Номер один» сообщал также в ноябре прошлого года, что Итыгилов забрал по нотариальной доверенности без малого миллион рублей у родственников погибших в смертельном ДТП прибайкальских пенсионеров Андреевых. И, по словам наследников, до сих пор скрывается и не возвращает «гробовые» деньги. После обнародования этой истории Управление МВД по г. Улан-Удэ возбудило уголовное дело по мошенничеству. Однако в апреле дело приостановлено в связи с пандемией.
Кстати, Итыгилова пострадавшему Василию Андрееву (как и Песчеркову) порекомендовала все та же следователь из Прибайкалья. В связи с этим возникает вопрос, не находился ли следователь полиции, что называется, «на проценте» у автоюриста?
Впрочем, как только на Итыгилова начали собирать материалы, следователь предпочла не рисковать и ушла на пенсию.
Что касается Евгения Песчеркова, то он устал догонять неуловимого юриста и решил добиваться привлечения его к уголовной ответственности. Его адвокат Андрей Налетов подал заявление в отдел полиции по Прибайкальскому району на возбуждение уголовного дела по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Получить комментарии у Сергея Итыгилова нам не удалось, его телефоны не отвечали.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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