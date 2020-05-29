В Улан-Удэ в страшном ДТП погибла 18-летняя девушка без прав

Еще три пассажирки автомобиля получили тяжелые травмы





ДТП произошло утром 28 мая на автодороге «Иркутск – Чита» в Улан-Удэ. 18-летняя девушка за рулем автомашины «Ниссан Блюберд» в районе дома №32 по ул. Покровская врезалась в «Тойоту Короллу», после чего выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком «МАН». От удара «Тойота» также столкнулась с грузовиком.

В результате аварии девушка за рулем «Ниссана» от полученных травм скончалась на месте. Три 19-летние пассажирки этого же автомобиля с тяжелыми травмами госпитализированы в БСМП. Водители «Тойоты» и «МАНа» не пострадали.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, погибшая девушка не имела водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии