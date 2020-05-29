В Бурятии вор потерял потерянный воровкой телефон

Необычные приключения украденного гаджета расследовала полиция Муйского района





В середине мая в полицию Муйского района с заявлением о краже телефона с последующим снятием денег со счета обратился 64-летний местный житель. Общий ущерб составил около 28 тысяч рублей. Полицейские занялись розыском подозреваемого.

Спустя несколько дней в полицию с явкой с повинной пришла 20-летняя сельчанка. Девушка рассказала, что вечером 9 мая распивала спиртное в компании знакомых. В разгар застолья она, увидев лежащий на столе мобильный, похитила его и ушла. Гаджетом подозреваемая планировала пользоваться, но сразу же потеряла.Прийти в полицию и признаться в краже она решила после того, как от знакомых узнала о том, что через телефон сняли деньги.«В результате проделанной работы, в том числе, технических мероприятий, полицейскими установлен и задержан подозреваемый в краже денег. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель», сообщили в МВД Бурятии.Известно, что в тот же вечер мужчина подобрал утерянное имущество и через «мобильный банк» перевел себе на счет восемь тысяч рублей. Подозреваемый пояснил, что сам телефон он после этого тоже потерял.По факту кражи гаджета и снятия денег со счета возбуждены уголовные дела.Фото: «Номер один»