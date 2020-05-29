29.05.2020
Пьяный житель Бурятии сел за руль автомобиля на глазах изумленных росгвардейцев

Пьяный житель Бурятии сел за руль автомобиля на глазах изумленных росгвардейцев

При задержании его собутыльник оказал сопротивление правоохранителям

Вчера вечером в Кяхте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии в ходе патрулирования заметили мужчин, которые вышли из продуктового магазина, сели в автомобиль и поехали. При этом машина начала вилять из стороны в сторону и выезжать на встречную полосу.

Росгвардейцы заблокировали и остановили автомобиль. 33-летнего водителя, который предположительно был пьян, передали прибывшим сотрудникам ДПС. Пассажира, который препятствовал сотрудникам и оказывал неповиновение законным действия правоохранителей, доставили в полицию для принятия правового решения.

Фото: Росгвардия Бурятии
пьяные водители
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