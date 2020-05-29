Пьяный житель Бурятии сел за руль автомобиля на глазах изумленных росгвардейцев

При задержании его собутыльник оказал сопротивление правоохранителям





Вчера вечером в Кяхте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии в ходе патрулирования заметили мужчин, которые вышли из продуктового магазина, сели в автомобиль и поехали. При этом машина начала вилять из стороны в сторону и выезжать на встречную полосу.

Росгвардейцы заблокировали и остановили автомобиль. 33-летнего водителя, который предположительно был пьян, передали прибывшим сотрудникам ДПС. Пассажира, который препятствовал сотрудникам и оказывал неповиновение законным действия правоохранителей, доставили в полицию для принятия правового решения.Фото: Росгвардия Бурятии