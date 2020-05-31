В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными



По данным синоптиков, 31 мая прогнозируется 4 класс пожарной опасности на территории г. Улан-Удэ и 10 районов: Баргузинского, Баунтовского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Курумканского, Муйского, Северо-Байкальского, Тункинского и Хоринского; 3 класс пожарной опасности прогнозируется на территории 8 районов: Бичурского, Джидинского, Кабанского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского.



Существует вероятность увеличения количества термических аномалий в г. Улан-Удэ, Баргузинском, Баунтовском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском, Тункинском и Хоринском районах.



"Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными. На период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда", - сообщили в пресс-службе ГУ ЧМС РФ по Бурятии.



Отметим, сегодня по республике утром местами туман, днем по юго-западу кратковременный дождь, грозы. Днем 19-24, местами 13-18 тепла. В Улан-Удэ без осадков. Днем 20-22 тепла



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