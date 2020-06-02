1 июня стал «черным» днем для энергетиков Улан-Удэ

Из-за ряда крупных аварий целые микрорайоны оставались без света по несколько часов





1 июня в столице Бурятии была зафиксирована целая серия аварий на городских электросетях, сообщается в оперативной сводке города.

Так, утром 1 июня из-за неисправности кабельной линии аварийно отключилась электроэнергия у потребителей частного сектора в Железнодорожном районе по улицам Дундича, Лермонтова, Ломоносова, Маяковского, Пестеля и Спортивная, а также в многоквартирных домах по ул. Маяковского. На устранение неисправности потребовалось более четырех часов.Около трех часов дня после удара молнии в трансформаторную подстанцию без электричества остались жители частного сектора по улицам Барнаульская, Звенигородская, Р. Люксембург, К. Цеткин и Груздева в Октябрьском районе. Свет в их дома вернули спустя 2,5 часа.Спустя час из-за неисправности кабельной линии аварийно отключился фидер подстанции «Мясокомбинат». В результате без света остались жители улиц Гармаева, Пугачёва, пер. Ростовского, ул. Таёжная, Успенского, а также частично потребители Железнодорожного района: СНТ «Вишня», «Энергетик», «Облепиха» (район 502 км) и Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии. Восстановление света происходило поэтапно и заняло от получаса до 3,5 часов.Самая крупная авария произошла уже вечером. Около 19:00 при проведении земляных работ в 110 микрорайоне подрядной организацией ООО «Техмет» была повреждена кабельная линия 10 кВ, после чего аварийно отключился фидер подстанции «Медведчиково». Без электроэнергии остались часть жителей 111, 112, 113 и 116 микрорайонов. Восстановление электроснабжения также происходило поэтапно и заняло более двух часов.Фото: «Номер один»