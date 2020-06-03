В Бурятии пьяный водитель на «шестерке» устроил ДТП

В результате аварии три человека оказались в больнице





ДТП произошло днем 2 июня в Селенгинском районе Бурятии. 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», ехавший со стороны села Зурган-Дэбэ в направлении федеральной трассы А-340, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель и два его пассажира 46 и 55 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля был пьян.Фото: «Номер один»