В Бурятии похититель кедра сбежал от росгвардейцев

Мужчина украл из лесничества 26 кубометров древесины
Большегрузный автомобиль, груженный древесиной, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии остановили на въезде в населенный пункт Прибайкальского района. При проверке водитель «КамАЗа» не смог представить документы на груз и скрылся.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками МВД правонарушитель был задержан и доставлен в полицию. Выяснилось, что водитель похитил из Прибайкальского лесничества кедр общим объемом более 26 кубометров.
В отношении задержанного, 42-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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