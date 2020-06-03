В Бурятии похититель кедра сбежал от росгвардейцев

Мужчина украл из лесничества 26 кубометров древесины





Большегрузный автомобиль, груженный древесиной, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии остановили на въезде в населенный пункт Прибайкальского района. При проверке водитель «КамАЗа» не смог представить документы на груз и скрылся.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками МВД правонарушитель был задержан и доставлен в полицию. Выяснилось, что водитель похитил из Прибайкальского лесничества кедр общим объемом более 26 кубометров.В отношении задержанного, 42-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии