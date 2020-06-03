В Забайкалье от коронавируса скончался 22-й пациент

Выявлено 39 новых больных за сутки, общее число случаев COVID-19 достигло 125



В Забайкальском крае общее число случаев заражения коронавирусом достигло 1257. За минувшие сутки умер еще один человек с подтвержденным диагнозом, сообщает официальный портал региона.



В моностационаре скончался мужчина в возрасте 90 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжелыми сопутствующими патологиями. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 22 летальных исхода, связанных с коронавирусом.



Полностью выздоровели 633 забайкальца, 57 - за последние сутки.



Коронавирус зафиксирован в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.



Обязательный масочный режим установлен в Забайкалье в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан.



Фото пресс-службы министерства экономического развития Забайкальского края



