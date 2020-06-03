В Улан-Удэ пьяный подросток разбил машину отца

Парень не справился с управлением и врезался в столб





В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали двух несовершеннолетних, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в МВД Бурятии, ночью 30 мая в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Ченкирова. Прибывший на место экипаж ДПС обнаружил, что водитель автомобиля «Ниссан Премьера» не справился с управлением и врезался в столб. За рулём иномарки находился молодой человек с признаками алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что водителю 17 лет, прав он не имеет, а автомобиль взял без спроса у отца. Результат освидетельствования парня составил 0,45 мг/л.Спустя несколько часов на ул. Николая Нищенко сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Авенсис». За рулем находилась 17-летняя пьяная девушка без прав. Полицейским она пояснила, что взяла машину у знакомого, чтобы увезти подругу домой. Результат ее освидетельствования составил 0,38 мг/л.В отношении нарушителей составлены административные протоколы, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.Фото: МВД Бурятии