В Бурятии мужчина пропал без вести

Он уехал из Улан-Удэ на заработки в Заиграевский район





9 мая около 11 утра из Улан-Удэ на заработки в Заиграево уехал Щепин Евгений Васильевич, 20.10. 1972 года рождения. С тех пор мужчина перестал выходить на связь с родственниками.

Приметы: европейской внешности, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза карие. Был одет в куртку камуфляжную, при себе имел паспорт.







Если вам известно что-либо о его судьбе человека, просьба позвонить по телефонам полиции 29-23-20, 29- 58-02, или следственного отдела по Заиграевскому району СУ СК РФ по Бурятии 8 (30136) 4 11 80, 8 (30136) 4 16 60.