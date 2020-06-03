Едва выжившая жительница Улан-Удэ простила ранившего ее сожителя

Мужчина обещал больше никогда не прикасаться к спиртному





В Улан-Удэ передано в суд уголовное дело в отношении 47-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на убийство.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 19 декабря 2019 года обвиняемый вместе с сожительницей в своем доме в микрорайоне «Забайкальский» распивали спиртное. После полуночи между ними на почве ревности произошла ссора, в ходе которой женщина заявила, что уйдет от сожителя. Пьяный мужчина после этих слов схватил кухонный нож и с криком нанес им три удара в живот и грудь потерпевшей. Затем, опомнившись, он по телефону вызвал скорую. Благодаря усилиям врачей тяжелораненой женщине удалось спасти жизнь.После излечения женщина простила сожителя и надеется, что наказание для него не будет суровым. Сам мужчина полностью раскаялся и уверяет, что больше никогда не прикоснется к спиртному, под воздействием которого чуть не лишил жизни любимого человека.Фото: «Номер один»