Дело об убийстве милиционерами двух девушек в Бурятии приняло новый оборот

Бывшего начальника милиции Селенгинска вновь отправили в СИЗО
Басманный суд Москвы распорядился взять под стражу бывшего начальника милиции поселка Селенгинск в Бурятии Евгения Инкина, обвиняемого в покушении на убийство свидетельницы с целью сокрытия иного преступления. Следствие считает, что оно связано с убийством в 2002 году двух девушек 17 и 18 лет, к которому мог быть причастен бывший милиционер, сообщает «КоммерсантЪ».
Мотивируя ходатайство об аресте, представитель СКР отметил, что Евгений Инкин обвиняется в совершении тяжких преступлений и, находясь на свободе, как бывший сотрудник правоохранительных органов, обладающий навыками оперативной работы, может серьезно помешать работе следствия. По версии следствия, он может оказать давление на свидетельницу двойного убийства 2002 года. Тогда девушка со своими подругами в компании Евгения Инкина и других сотрудников милиции отправилась на пикник в Клюквенную падь, что в 50 километрах от Байкала. Вначале все они выпивали и веселились, но ближе к вечеру милиционеры, как она теперь утверждает, стали приставать к девушкам.
Свидетельнице удалось сбежать, а тела изрубленных топором девушек потом нашли в лесу их отцы, которых первоначально даже заподозрили в причастности к убийству.
Очевидец происшедшего никому не сообщала о своих подозрениях и едва не стала следующей жертвой — милиционеры попытались утопить ее в реке.
Прокуратура, в производстве которой первоначально было это дело, трижды приостанавливала расследование в связи с неустановлением лиц, причастных к данному преступлению. И лишь в ноябре прошлого года сотрудники управления СКР по Бурятии возобновили дело о двойном убийстве. В середине декабря 2019 года Евгений Инкин был арестован и обвинен в похищении и покушении на убийство с целью сокрытия иного преступления, а также двойном убийстве девушек в 2002 году (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ; пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, пп. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вместе с ним под стражу взяли двух его предполагаемых сообщников, участвовавших, по версии следствия, в убийстве 2002 года, а также в покушении на свидетеля происшедшего.
Впрочем, в январе 2020 года бывшего начальника селенгинской милиции Инкина отпустили из-под стражи по решению апелляционной инстанции Верховного суда Бурятии. Местная пресса много писала об этих событиях, что в итоге, очевидно, и привлекло внимание Александра Бастрыкина, который распорядился передать расследование в центральный аппарат СКР. Евгения Инкина снова задержали и отправили в Москву.
Представитель СКР попросил суд взять его под стражу на два месяца — до 3 августа. Прокурор поддержал это требование.
В свою очередь, адвокат заявила, что подозрения, что Инкин скроется от следствия или окажет давление на свидетелей, абсолютно беспочвенны. Тем более что он и не скрывался все эти годы, пока периодически шло расследование уголовного дела о двойном убийстве.
В связи с этим адвокат напомнила, что по данному преступлению вышел пятнадцатилетний срок давности и ее клиента вообще надо отпустить. На это следователь заметил, что «не в случае двойного убийства». В результате суд вернул Евгения Инкина в СИЗО.
Фото: pixabay.com
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