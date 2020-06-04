В Бурятии сторож курорта спилил деревья у целебного источника

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело





В полицию Селенгинского района поступило сообщение о незаконной рубке деревьев неподалеку от лечебно-оздоровительного источника в 8 километрах от села Тохой. На место происшествия выехали участковый и следственно-оперативная группа.

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 49-летний сторож курортного комплекса. Как сообщили в МВД Бурятии, он срубил на прилегающей к курорту территории 8 сосен и лиственницу. Ущерб составил 79 тысяч рублей. По словам злоумышленника, рубку он произвел для заготовки дров.







Сотрудниками полиции изъяты бензопила и заготовленная древесина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: МВД Бурятии