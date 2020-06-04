В Улан-Удэ обвиняемого в вымогательстве адвоката отправили в СИЗО

Защитник проведет там два месяца





Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии о заключении под стражу адвоката, задержанного по обвинению в вымогательстве

«Суд, изучив представленные материалы и выслушав мнения сторон, счел заявленное ходатайство законным и обоснованным», сообщили в пресс-службе суда.Адвокат заключен под стражу на два месяца, до 2 августа.Напомним, по версии следствия, адвокат участвовал в уголовном деле в качестве защитника, отстаивая интересы военнослужащего, обвиняемого в убийстве знакомого. По результатам рассмотрения уголовного дела судом военнослужащий признан виновным и приговорен к длительному сроку лишения свободы.«После того, как приговор вступил в законную силу, адвокат, преследуя корыстную цель, а также из личной неприязни, стал вымогать у следователя, в производстве которого находилось уголовное дело, деньги в сумме 500 тысяч рублей, угрожая распространить сведения, якобы, порочащие его репутацию», - рассказали в Следственном комитете.Следователь доложил руководству о вымогательстве у него денег, после чего под контролем сотрудников ФСБ в рамках оперативного мероприятия передал адвокату часть суммы, при получении которой подозреваемый был задержан.Фото: «Номер один»