04.06.2020
В Улан-Удэ обвиняемого в вымогательстве адвоката отправили в СИЗО

В Улан-Удэ обвиняемого в вымогательстве адвоката отправили в СИЗО

Защитник проведет там два месяца

Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии о заключении под стражу адвоката, задержанного по обвинению в вымогательстве.

«Суд, изучив представленные материалы и выслушав мнения сторон, счел заявленное ходатайство законным и обоснованным», сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат заключен под стражу на два месяца, до 2 августа.

Напомним, по версии следствия, адвокат участвовал в уголовном деле в качестве защитника, отстаивая интересы военнослужащего, обвиняемого в убийстве знакомого. По результатам рассмотрения уголовного дела судом военнослужащий признан виновным и приговорен к длительному сроку лишения свободы.

«После того, как приговор вступил в законную силу, адвокат, преследуя корыстную цель, а также из личной неприязни, стал вымогать у следователя, в производстве которого находилось уголовное дело, деньги в сумме 500 тысяч рублей, угрожая распространить сведения, якобы, порочащие его репутацию», - рассказали в Следственном комитете.

Следователь доложил руководству о вымогательстве у него денег, после чего под контролем сотрудников ФСБ в рамках оперативного мероприятия передал адвокату часть суммы, при получении которой подозреваемый был задержан.

Фото: «Номер один»
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