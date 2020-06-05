В Бурятии пожарный в одиночку спасал сельский клуб

Основные конструкции строения удалось спасти





Сегодня ночью на пульт пожарной охраны села Мухоршибирь поступило сообщение о пожаре в сельском клубе в улусе Харьястка. Поскольку пожарная часть находилась в 35 км от места происшествия, первым на тушение огня прибыл добровольный пожарный сельского поселения «Хошун-Узурское» Денис Гетманцев. На момент его приезда горела кровля бревенчатого дома культуры, огонь распространялся внутрь строения.







Пожарный в одиночку боролся с огнем. Когда вода в цистерне его пожарного автомобиля была уже на исходе, прибыли огнеборцы из Мухоршибири.





В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 80 кв.м., здание повреждено изнутри на площади 3 кв.м., однако основные конструкции строения совместными усилиями удалось отстоять.Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС