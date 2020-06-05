Житель Улан-Удэ устроил ДТП на переезде и кидался на росгвардейцев

Агрессивного мужчину пришлось заковать в наручники





Сегодня ночью в Улан-Удэ к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратилась диспетчер железнодорожного переезда по ул. Бабушкина. Работница сообщила, что возле переезда произошло ДТП – легковой автомобиль врезался в ограждение и повредил ручной запасный шлагбаум. После происшествия водитель стал угрожать диспетчеру, а затем вместе с пассажиром попытался покинуть место аварии.

На требование росгвардейцев успокоиться и предъявить документы мужчина отреагировал агрессивно: выражаясь нецензурной бранью в адрес правоохранителей, он начал хватать сотрудников за обмундирование. Для усмирения дебошира его пришлось заковать в наручники. Затем задержанного, который оказался пьян, передали прибывшему экипажу ДПС для принятия правового решения.Фото: Росгвардия Бурятии