В Улан-Удэ автомобиль жестоко убил своего владельца

Самостоятельный ремонт машины закончился трагедией





Днем 4 июня во дворе одного из домов в микрорайоне «Горький» в Улан-Удэ было обнаружено тело 50-летнего мужчины, который скончался от удушения. По данному факту Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.

По предварительным данным, днем 4 июня мужчина во дворе своего дома принялся ремонтировать автомобиль из-за стука, доносившегося от правого заднего колеса при движении. Он поднял заднюю часть машины домкратом, снял колесо, после чего завел двигатель и включил скорость.Затем он вернулся к разобранной части машины и наклонился к крылу, чтобы определить причину стука. В этот момент за ступицу зацепился край его куртки. Вращающийся механизм намотал одежду, и мужчина оказался с силой прижат к агрегатам машины, отчего скончался.Тело несчастного позже обнаружила падчерица. Она заглушила двигатель и сама пыталась вызволить пострадавшего, но не смогла. По ее вызову приехали работники скорой, которые высвободили мужчину, но констатировали его смерть.Фото: Следственный комитет Бурятии