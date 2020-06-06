В Бурятии блатные виновники трагических ДТП все чаще уходят от ответственности

В Иволгинском районе в автокатастрофе обвиняют погибшего пассажира

В «Номер один» обратилась еще одна семья с жалобами на «странное» расследование смертельного ДТП. Сестра погибшего уверяет, речь идет о волоките и закрытии уголовного дела на основании слов виновника аварии. С некоторыми из ее доводов согласны и в прокуратуре Бурятии.Первое, на что обращаешь внимание в этой истории, это то, что, казалось бы, простое ДТП, когда пьяный водитель врезался в забор, расследуется слишком долго. ЧП произошло в Иволгинском районе в ночь на 8 июня 2019 года, а родственникам погибших долгое время не сообщалось, какие есть подвижки в деле. Затем пошла речь о том, что дело и вовсе уже закрыто.- Семен, мой брат, вместе с другом выехали вечером в магазин. Брат был пассажиром. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в забор. Семен умер в больнице, спасти его не удалось. Произошел разрыв правой доли печени, - рассказывает сестра погибшего Лидия.Долгие месяцы семья умершего провела в ожидании результатов расследования данного ДТП. Тем более что у 25-летнего парня остались жена и двое маленьких деток, которых теперь содержать некому. Но постепенно надежда на справедливое правосудие стала таять.- У водителя было зафиксировано 2,65 промилле. Но ему даже не присудили административное правонарушение, не лишили прав, он по-прежнему спокойно ездит на машине, ходит на работу, - замечает Лидия.К слову, попытки прийти к цивилизованному способу решения проблемы, чтобы виновник аварии помогал детям, лишенным кормильца, ни к чему не привели.- У Семена остались двое детей. Одному на момент аварии было семь месяцев, второму - два годика. Конечно, нас волновал вопрос, кто теперь будет обеспечивать детей. Но когда мы назначили встречу, на нее пришел не только виновник аварии, но и его друзья. Судя по повадкам, из криминального мира. Они с нами разговаривали на повышенных тонах, например, говорили категорично: «Он все равно не сядет» и все в том же духе. В общем, разговор не получился, - вспоминает Лидия.Лидия не понимает, почему по горячим следам не были толком опрошены очевидцы произошедшего, возможно, им есть о чем поведать полиции.- Женщину, в чей забор врезался автомобиль, так и не опросили. Она нам рассказывала, что, услышав удар, вышла на улицу и увидела странные вещи. Разбитую машину отодвигали от ее забора. Слышно было, как какие-то мужчины говорят: «Давай ее поставим вот так», «Менты приедут, чтобы не было проблем», - рассказывает сестра погибшего.Но еще больше были удивлены родственники, когда из уст адвоката водителя услышали о странной версии произошедшего в тот вечер.- Они говорят о том, что мой брат якобы ударил водителя по голове во время движения автомобиля. Водитель потерял сознание и по этой причине врезался в забор. Якобы совсем не из-за того, что был пьян, - возмущается Лидия.Самое интересное, что доводы водителя и его адвоката восприняли в МВД с пониманием. Несмотря на то, что это всего лишь слова.- Если бы брат его ударил, да еще и в висок, как они говорят, то наверняка должны остаться следы. Какая-то травма, гематома, синяк. Но ничего этого нет. Тем не менее уголовное дело благополучно закрыли.В МВД по РБ нашему изданию этот факт подтвердили.- В ходе расследования установлено, что ДТП и последующее травмирование пассажира, повлекшее его гибель, произошло вследствие удара, нанесенного водителю пассажиром. В связи с отсутствием в действиях водителя состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия отказано, - сообщили нам в пресс-службе.По решению следователя искореженный автомобиль виновнику аварии вернули. Водитель его уже восстановил и сейчас вновь ездит на нем.Адвокат семьи погибшего отправил жалобу в прокуратуру. В надзорном ведомстве с выводами МВД не согласились.- В первую очередь там допущена волокита. При проверке сообщения о преступлении оказалось, что сам факт имел место 7 июня прошлого года. В течение длительного времени, вплоть до конца года, следователем неоднократно выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела, затем они отменялись руководством. В апреле этого года мы изучили материалы доследственной проверки. И пришли к выводу, что в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренные частью 4 статьи 264 УК РФ (ДТП, совершенное в состоянии опьянения. – Прим. авт.). Решение об отказе в возбуждении уголовного дела нами отменено и направлено для решения вопроса об уголовном преследовании, - сообщил «Номер один» начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Андрей Багаев.По его словам, доводы водителя о том, что ДТП было совершено якобы из-за драки с пассажиром, ничем, кроме слов, не обоснованы.- Мы материалы дела проанализировали и пришли к иному выводу, - отметил сотрудник надзорного ведомства.Что касается жалоб родственников погибшего на то, что водитель не лишен прав за пьяное вождение, оказывается, этому есть объективная причина.- Лишение прав возможно либо в рамках административного судопроизводства, либо уголовного. В обоих случаях дело должно дойти до суда. В данном случае об административном наказании нет речи, налицо уголовная ответственность, поскольку погиб человек. А значит, в суд должны поступить материалы уголовного дела, и уже в рамках уголовного дела должны быть назначены соответствующие виды наказаний. В том числе лишение права управления транспортным средством. В свое время была иная судебная практика, когда вначале человека привлекали к административной ответственности, а затем отдельно к уголовной, но теперь Верховный суд пересмотрел этот вопрос, - разъясняет Андрей Багаев.22 мая постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой Республики Бурятия отменено. Расследование продолжается.- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Назначены дополнительные экспертизы, - сообщили нам в МВД по РБ.Василиса Шишкина, «Номер один».Фото из личного архива семьи Котиковых