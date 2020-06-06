Житель Бурятии сломал стену магазина ради выпивки и сигарет

Преступником оказался работник этой же торговой точки



4 июня в ОМВД России по Тарбагатайскому району поступило сообщение о краже в с. Десятниково. Ночью неизвестный, повредив деревянную стену магазина, проник через подполье, в помещение и похитил деньги, спиртное и сигареты. Ущерб составил около тысячи рублей.



Полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемого – 40-летнего местного жителя, периодически подрабатывавшего в торговой точке (мужчина помогал с разгрузкой товара). У него изъяты похищенные табачные изделия.



Отметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище» УК РФ. Ведется следствие.



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