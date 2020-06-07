В центре Улан-Удэ задержали неадекватного наркомана

Он приставал к прохожим, чем и вызвал подозрение у полицейских

Вечером 4 июня во время патрулирования сотрудники ППС возле дома ул. Смолина заметили мужчину, который приставал к прохожим и вел себя неадекватно. При себе у него был пакет с марихуаной. Пытаясь уйти от ответственности, пьяный гражданин на глазах у полицейских разорвал пакет и высыпал содержимое на землю. По результатам экспертизы – более 400 граммов марихуаны."Отметим, 39-летний житель п. Аэропорт не работает, ранее судим за имущественное преступление. Со слов задержанного, наркотическое средство он собрал в Заиграевском районе для собственного употребления", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело. Кроме того, на гражданина составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии