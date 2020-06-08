В Бурятии «черные лесорубы» напилили лес на 21 миллион рублей

Суд приговорил их к срокам в колонии и штрафам







Верховный суд Бурятия изменил приговор Мухоршибирского районного суда, которым осуждены четверо «черных лесорубов». Их признали виновными в незаконной рубке деревьев, совершенной группой лиц в особо крупном размере, и осудили к различным срокам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, по апелляционному представлению государственного обвинителя Верховный суд одному из осужденных усилил назначенное районным судом дополнительное наказание в виде штрафа.Также полностью удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденных ущерба в размере 21,3 млн. рублей.Фото: РАЛХ