В Улан-Удэ задержали водителя, насмерть сбившего девочку

В отношении него возбуждено уголовное дело





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Улан-Удэ, который вечером 7 июня сбил двух 13-летних девочек . Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая с тяжелыми травмами попала в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).Сам водитель после оказания медицинской помощи был задержан и помещен в изолятор. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.Как сообщили в Следственном комитете, вечером 7 июня мужчина распивал спиртное со знакомыми в микрорайоне «Забайкальский». Вечером он пьяным сел за руль своего автомобиля Mazda Familia и поехал в магазин. При движении по одной из улиц на высокой скорости мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил шедших по нему двух 13-летних девочек, которые возвращались домой. От полученных повреждений одна из потерпевших скончалась на месте происшествия. Вторая девочка с многочисленными травмами доставлена в больницу. Также пострадал пассажир, находившийся в машине. При медицинском освидетельствовании у водителя в организме был обнаружен алкоголь.Фото: ГИБДД Бурятии