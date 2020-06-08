В Бурятии пьяный подросток захлебнулся собственной рвотой

Следователи сейчас выясняют, кто продал алкоголь несовершеннолетнему





Утром 6 июня в одном из домов села Кулькисон Кижингинского района было обнаружено тело 16-летнего подростка, который скончался от асфиксии, вызванной закрытием верхних дыхательных путей рвотными массами. По факту смерти несовершеннолетнего Следственный комитет Бурятии начал проверку.

По предварительным данным, вечером 4 июня подросток на машине со знакомыми поехал из своей деревни в соседнее село Кулькисон к бабушке и дедушке, которых никто не предупредил о его приезде. Не доезжая до населенного пункта, он попросил высадить его на одной из животноводческих стоянок, где проживали два приятеля. Там школьник остался на ночь.На следующий день он с друзьями стал распивать спиртное, которое привез с собой. Пьяных детей к вечеру застали взрослые работники стоянки. Они отвезли молодого человека в село Кулькисон и оставили в доме у родственников. Подросток уснул, а утром его обнаружили мертвым. Во сне из-за сильного алкогольного опьянения у него началась рвота, и молодой человек захлебнулся содержимым желудка.«В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Из сельского магазина в деревне подростка изъята водочная продукция той же партии, которая направлена в лабораторию для химического исследования. Также следствием выясняются обстоятельства приобретения несовершеннолетним алкоголя. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»