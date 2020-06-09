Жители Бурятии обманывают банки

Граждане берут кредиты, не планируя их возвращать





С начала этого года в республике направлено в суд три уголовных дела по фактам дистанционных мошенничеств в сфере кредитования.

Как сообщили в МВД Бурятии, граждане направляют заявки в банки на оформление кредита онлайн, в которых указывают свои достоверные анкетные данные, предоставляя при этом ложные сведения о месте работы и размере зарплаты.Так, в феврале 2020 года в Кяхтинском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении не работающего 31-летнего мужчины. Он через официальную страницу банка в Интернете направил заявку на получение потребительского кредита в размере 45 тысяч рублей, не имея намерения его оплачивать. Мужчина подписал заявку электронной подписью, при этом указав ложные сведения о месте работы.Фото: «Номер один»