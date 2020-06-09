В Улан-Удэ мать сбитого мальчика ищет очевидцев ДТП

12-летний велосипедист получил черепно-мозговую травму



ДТП произошло 4 июня около 16 часов на пешеходном переходе возле прокуратуры Октябрьского района. Водитель легкового автомобиля сбил двух мальчиков, которые ехали на велосипедах. Один из подростков отделался ушибами и легкими ссадинами, а второй попал в больницу с черепно-мозговой травмой, открытой раной головы.



- Голову пришлось зашивать, сын с черепно-мозговой травмой сейчас лежит в больнице. Я прошу откликнуться очевидцев ДТП. Мой номер телефона: 8(983) 420-53-67, - говорит мать пострадавшего Наталья.



По словам Натальи, виновник наезда с места происшествия сбегать не стал, однако сейчас настаивает на своей абсолютной невиновности.



- Я так не считаю. Надо было перед пешеходным переходом остановиться, убедиться, что никого нет. А он как вывернул с поворота, так и ехал. Хотя это нерегулируемый пешеходный переход, где преимущество у пешеходов. У нас есть одно видео, где заснят момент этого ДТП, однако оно некачественное, - говорит Наталья.



Фото: Pixabay.com

