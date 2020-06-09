В Бурятии супермошенницу отправили за решетку на пять лет

Верховный суд оставил в силе приговор в отношении Анны Курдюковой
Пять лет колонии общего режима и требование вернуть пострадавшим деньги, полученные мошенническим путем, – такой приговор был озвучен 23 марта в Советском суде Улан-Удэ в отношении 31-летней Анны Курдюковой. Мошенница была взята под стражу в зале суда. Сегодня Верховный суд Бурятии оставил приговор суда первой инстанции в силе.
Напомним, Анна Курдюкова поставила на поток массовый обман горожан, цинично «кидая» на деньги военнослужащих, бизнесменов, медиков, бандитов и даже инвалидов.
Общая сумма денег, вытянутая мошенницей у населения, по предварительным данным, переваливает за 100 млн рублей. Несколько лет назад на Курдюкову возбудили сразу несколько уголовных дел, в полицию потянулись десятки пострадавших, но даже в этот момент мошенница продолжала «кидать» людей. Из-за чего у многих жертв аферистки появились предположения о том, что преступница имеет связи в правоохранительных органах.
Как выяснилось впоследствии, для каждой будущей жертвы у Курдюковой была заготовлена своя эксклюзивная история. Для одних она выступала бывшим следователем с большими связями, другим рассказывала про друзей в Службе судебных приставов, которые могут продать ей недвижимость за копейки. Для третьих была сотрудником банка или просто… пациенткой. Ведь было и такое, что Курдюкова ложилась в больницу с целью найти там жертв. В списке обманутых аферисткой числятся и два медика, к которым «больная» втерлась в доверие и обобрала до нитки. В том числе женщину, копившую средства на операцию для тяжелобольного ребенка.
Один из обманов женщины и вовсе закончился трагедией. Предприниматель Дмитрий Богидаев, связавшись с мошенницей, лишился 2,5 миллионов рублей. Причем часть этой суммы принадлежала другим людям. Не выдержав прессинга со стороны кредиторов, мужчина свел счеты с жизнью.
Информация о масштабной афере дошла даже до главы республики.
- Глава Бурятии встречался с пострадавшими в ходе личного приема граждан. Об обстоятельствах дела Алексей Цыденов проинформировал прокурора республики. Данный вопрос находится под пристальным вниманием, - сообщал нам пресс-секретарь главы Алексей Фишев.
Расследование в отношении первой волны пострадавших (девять человек) затянулось и длилось три года. Общая сумма ущерба – более 40 млн рублей. В итоге суд признал Курдюкову виновной, приговорил к пяти годам колонии общего режима и постановил взять ее под стражу в зале суда. Сегодня Верховный суд Бурятии оставил приговор в силе. Кроме того, женщину обязали возместить материальный ущерб всем пострадавшим. Правда речь идет лишь о тех долгах, которые Анне Курдюковой пришлось признать.
- На суде адвокат Курдюковой настаивала на смягчении приговора. Мол, ей надо воспитывать детей, и что она согласна выплачивать долги. Но речь идет лишь о тех долгах, которые она признала. Мы довольны решением Верховного суда, жаль, что денег своих мы дождемся вряд ли, но хоть какая-то справедливость восторжествовала, - говорит одна из пострадавших.
Тем временем вышеупомянутый приговор касается только первой волны пострадавших. В ближайшее время в суд будет передано еще одно дело, где речь пойдет уже о других пострадавших. Таким образом, срок лишения свободы для мошенницы, возможно, будет продлен еще на несколько лет.
Фото: соцсети
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